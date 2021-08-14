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Дымовые шашки и дубинки. Под Офисом Президента началось противостояние между полицией и Нацкорпусом

Дымовые шашки и дубинки. Под Офисом Президента началось противостояние между полицией и Нацкорпусом (113)

Hyser 2021.08.14 16:41
Оксана Сонькова 15:45 14.08 В Киеве протестуют представители Нацкорпуса против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму. Митинг под ОП, фото: youtube.com Возле офиса президента сегодня, 14 августа, жарко и дело тут не в температурной аномалии. Так, в Киеве примерно в 13 ч под офисом президента на улице Банковой начался протест "остановим капитуляцию!".
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