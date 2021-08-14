Дымовые шашки и дубинки. Под Офисом Президента началось противостояние между полицией и Нацкорпусом (113)

Hyser 2021.08.14 16:41

Оксана Сонькова 15:45 14.08 В Киеве протестуют представители Нацкорпуса против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму. Митинг под ОП, фото: youtube.com Возле офиса президента сегодня, 14 августа, жарко и дело тут не в температурной аномалии. Так, в Киеве примерно в 13 ч под офисом президента на улице Банковой начался протест "остановим капитуляцию!".