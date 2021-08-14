"Нацкорпус" забросал фаерами двор "дома Зеленского" в Киеве (видео) (71)

Фокус 2021.08.14 17:35

14 августа 2021 в 17:11 Фото: Скриншот | Полиция под фаерами у дома на Грушевского Националисты в ходе протеста возле дома кричали нецензурные кричалки о президенте и требовали, чтобы тот отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 14 августа представители "Национального корпуса" забросали фаерами дом в Киеве, в котором был прописан президент Украины Владимир Зеленский. Подробности сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.