"Нацкорпус" забросал фаерами двор "дома Зеленского" в Киеве (видео) (71)

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- 14.08.2021, 17:03 Противостояние под Офисом Президента. Из-за чего начался конфликт : АСН.in.ua 18:13
- На активистов Нацкорпуса открыли дело за пострадавших полицейских : НикВести 18:10
- Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ : Kramatorsk.info 17:52
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- "Нацкорпус" забросал фаерами двор "дома Зеленского" в Киеве (видео) : Фокус 17:35
- Протест под ОП - столкновения между "Нацкорпусом" и полицией попали на видео : Ракурс 17:25
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- Националисты по пути на Банковую украли молоко - правоохранители : Слово і Діло 17:13
- На Банковой столкнулись Нацкорпус и полиция, есть пострадавшие. ФОТО, ВИДЕО : Время новостей 17:11
- Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг : NewsMir.info 17:09
- Август, 14 в 16:45 Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг : ICTV Факти 17:07
- 14 августа, 2021 - 16:07 Возле Офиса президента представители "Нацкорпуса" подрались с полицейскими: есть пострадавшие : KharkivToday 17:04
- Дымовые шашки и горящие шины: у Офиса президента прошел митинг : MY.UA 17:01
- В столкновениях на акции под ОП пострадали полицейские и Нацгвардейцы : Вечерние Вести 16:59
- Протесты под ОП: в полиции рассказали о полученных полицейскими травмах : Ukr-Today.com 16:50
- Протесты под ОП: в полиции рассказали о полученных полицейскими травмах : MY.UA 16:46
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- В столкновениях под ОП пострадали полицейские и нацгвардейцы : Судебно-юридическая газета 16:41
- Протест под Офисом президента: появились первые пострадавшие правоохранители : GlavPost.Com 16:38
- Столкновения под ОП: пострадали восемь правоохранителях, ранен также участник акции : ForUm 16:35
- Несколько полицейских и нацгвардейцев пострадали во время столкновений на Банковой : Перший Незалежний 16:18
- На акции под Офисом президента начались столкновения: пострадали 7 правоохранителей : УНИАН 16:17
- Резаные раны и ожоги от газа: в полиции сообщили, сколько правоохранителей пострадали во время столкновений на Банковой : ТСН.ua 16:17
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- Под ОП произошли столкновения между правоохранителями и Нацкорпусом : Online.ua 16:15
- 14 августа 2021, суббота, 16:05 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы из-за столкновений возле ОП : Українські Новини 16:15
- Под Офисом президента произошли столкновения: пострадали правоохранители. Фото : РепортерUA 16:12
- В столкновения под ОП в Киеве пострадали восемь полицейских : Новости N 16:11
- В Киеве на акции протеста пострадали активисты и полицейские : Новости Донбасса 16:10
- Под зданием ОП произошли столкновения: пострадали семь полицейских : Аргументы и Факты Украина 16:09
- В столкновениях под ОП пострадали полицейские : NewsWeek 16:07
- 15:48 14/08/2021 Стычки под ОПУ: пострадали 8 силовиков (ВИДЕО) : ГолосUA 16:06
- 4 минуты назад Столкновения Нацкорпуса с полицией на Банковой: пострадали 8 правоохранителей (ФОТО) : Дело.ua 16:03
- На митинге под Офисом президента пострадали правоохранители, - МВД : 112.ua 16:00
- Видео: Нацкорпус устроил столкновения с полицией под Офисом президента : UA.news 15:49
- На Банковой произошли столкновения активистов с полицейскими: есть пострадавшие : ZN,UA 15:48
- Столкновения на Банковой: в МВД рассказали о пострадавших правоохранителях : Укринформ 15:47
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