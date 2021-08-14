При крушении самолета Бе-200 в Турции погибли восемь человек (83)

Микола.net 2021.08.14 18:04

Авг 14, 2021 Восемь человек погибли при крушении российского самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом сообщает ТАСС. "Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - заявили в Минобороны Росси. Ранее в военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет