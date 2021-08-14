16:59 14/08/2021 На юге Турции рухнул пожарный самолет (ВИДЕО) (25)

ГолосUA 2021.08.14 17:06

В провинции Кахраманмараш на юге Турции разбился пожарный самолет типа "Бериев-200". По предварительным данным, на борту самолета, арендованного в России, вместе с экипажем находились семь человек. Самолет-амфибия находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции, совершая полеты с территории провинции Адана. Губернатор провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун сообщил "Анадолу", что самолет участвовал в тушении пожара, возникшего в районе Алмалы.