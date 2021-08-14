16:59 14/08/2021 На юге Турции рухнул пожарный самолет (ВИДЕО) (25)

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- В Турции разбился российский пожарный самолет, 8 человек погибли : Перший Незалежний 18:18
- В Турции разбился российский пожарный самолет, погибло 5 россиян и 3 турка (ВИДЕО) : NewsMir.info 18:08
- В Турции разбился пожарный самолет : АналитикаUA.net 18:07
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- В Турции разбился российский пожарный самолет, погибло 5 россиян и 3 турка (ВИДЕО) : Iнше ТВ 17:37
- В Турции разбился пожарный самолет, арендованный у России для борьбы с лесными пожарами [видео] : КП в Украине 17:31
- Пожарный самолет Минобороны России потерпел крушение в Турции: 8 человек погибли : DailyUA 17:24
- В Турции разбился российский пожарный самолет : Преступности.нет 17:18
- 14.08.2021 16:43 В Турции разбился арендованный в России самолет: восемь погибших : MIGnews.com.ua 17:09
- 16:59 14/08/2021 На юге Турции рухнул пожарный самолет (ВИДЕО) : ГолосUA 17:06
- В Турции разбился самолет Бе-200 Минобороны России с пятью российскими военными : Наша Газета Луганск 17:05
- В Турции потерпел крушение пожарный самолет : Микола.net 17:04
- В Турции разбился российский пожарный самолет: продолжается поисково-спасательная операция (ВИДЕО) : DsNews 17:04
- В Минобороны России подтвердили, что в Турции разбился самолет ведомства : Микола.net 17:04
- В Турции разбился российский самолет: никто не выжил : Сегодня.ua 17:01
- В Турции разбился тушивший пожары самолет Минобороны РФ : FaceNews 17:00
- Пожарный самолет Минобороны России потерпел крушение в Турции: 8 человек погибли : ПрессОрг24 16:42
- В Турции разбился российский пожарный самолет : Українська правда 16:41
- Пожарный самолет Минобороны России потерпел крушение в Турции: 8 человек погибли : Українські національні новини 16:32
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- В Турции разбился пожарный самолет : 112.ua 16:30