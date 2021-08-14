Украина начнет нагреваться: какие области на выходных накроет жарой (1)

MY.UA 2021.08.14 08:31
14 августа, 05:27
Погода в Украине на выходных ожидается благоприятная и сухая.
В субботу температура воздуха будет комфортная, а в воскресенье снова
станет жарко.
В нескольких областях возможны кратковременные грозы.
Какую погоду ожидать украинцам в ближайшие выходные, рассказали сайте
Украинского гидрометцентра.
Погода в субботу, 14 августа.
Небольшие грозы пройдут только в Донецкой и Луганской областях, может
зацепить Днепр и Запорожье.
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