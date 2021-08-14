Украина начнет нагреваться: какие области на выходных накроет жарой (1)

MY.UA 2021.08.14 08:31

14 августа, 05:27 Погода в Украине на выходных ожидается благоприятная и сухая. В субботу температура воздуха будет комфортная, а в воскресенье снова станет жарко. В нескольких областях возможны кратковременные грозы. Какую погоду ожидать украинцам в ближайшие выходные, рассказали сайте Украинского гидрометцентра. Погода в субботу, 14 августа. Небольшие грозы пройдут только в Донецкой и Луганской областях, может зацепить Днепр и Запорожье.