В конце августа четыре знака Зодиака столкнутся с неприятностями (1)

Вести-UA 2021.08.14 23:53
Предупреждает и вооружает представителей знаков Зодиака Павел Глоба
Влад Максимов, Вести-UA.net
Сегодня, 23:37 / Автор: slovofraza
Предупреждает и вооружает представителей знаков Зодиака, которым грозят
неприятности, известный астролог Павел Глоба.
Овен
С 15 августа в вашей жизни начинается период испытаний.
Если вы давно в отношениях, придется постараться и вернуть в них свежесть
(иначе и до разрыва может дойти). Овнам-карьеристам следует сосредоточиться
ЗОДИАК, ЗНАК, ГОРОСКОП, ОВЕН, ТЕЛЕЦ, АСТРОЛОГ, Львов