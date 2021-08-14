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В конце августа четыре знака Зодиака столкнутся с неприятностями (1)

Вести-UA 2021.08.14 23:53
Предупреждает и вооружает представителей знаков Зодиака Павел Глоба Влад Максимов, Вести-UA.net Сегодня, 23:37 / Автор: slovofraza Предупреждает и вооружает представителей знаков Зодиака, которым грозят неприятности, известный астролог Павел Глоба. Овен С 15 августа в вашей жизни начинается период испытаний. Если вы давно в отношениях, придется постараться и вернуть в них свежесть (иначе и до разрыва может дойти). Овнам-карьеристам следует сосредоточиться
ЗОДИАК, ЗНАК, ГОРОСКОП, ОВЕН, ТЕЛЕЦ, АСТРОЛОГ, Львов
2021.08.15 (1)

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