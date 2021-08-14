В Запорожской области умерли трое больных коронавирусом (6)

Новости Ю 2021.08.14 16:25

Сегодня, 14:28 В регионе в течение пятницы умерли трое пациентов с COVID-19. Два летальных случая произошли в Запорожье, один - в Великобелозерском районе, сообщает областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины. Врачи отмечают, что подавляющее большинство умерших - пожилые люди, которые имели сопутствующие хронические заболевания и патологии. Источник: www.depo.ua Это интересно: В МОЗ рассказали, какие области лидируют по охвату вакцинации