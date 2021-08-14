Нам таких выплат не видать: стало известно, какую пенсию будет получать Меркель (1)

Судебно-юридическая газета 2021.08.14 21:41

21:00, 14 августа 2021 Кроме высокой пенсии, Меркель имеет право на собственный офис и небольшой штат сотрудников, включая менеджера офиса, двух ассистентов, секретаря и шофера. Ангела Меркель после того, как покинет пост канцлера Германии, будет получать пенсию примерно 15 тысяч евро ежемесячно, сообщает Deutsche Welle. Такие расчеты обнародовал Союз налогоплательщиков ФРГ в пятницу, 13 августа, в Берлине.