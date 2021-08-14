Нам таких выплат не видать: стало известно, какую пенсию будет получать Меркель (1)

Судебно-юридическая газета 2021.08.14 21:41
21:00, 14 августа 2021
Кроме высокой пенсии, Меркель имеет право на собственный офис и небольшой
штат сотрудников, включая менеджера офиса, двух ассистентов, секретаря и
шофера.
Ангела Меркель после того, как покинет пост канцлера Германии, будет
получать пенсию примерно 15 тысяч евро ежемесячно, сообщает Deutsche Welle.
Такие расчеты обнародовал Союз налогоплательщиков ФРГ в пятницу, 13
августа, в Берлине.
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