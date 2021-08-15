Вакцинация в Киеве не будет работать 23 и 24 августа, в связи с Днем Независимости (34)

Новости Киева 2021.08.15 12:54

15 августа, 2021 12:48 Пресс-служба Киевской городской государственной администрации разместила объявление, в котором говорится о приостановке вакцинации на два дня в связи с празднованием Дня Независимости. Сообщается, что 23 и 24 августа (понедельник и вторник), Центр массовой вакцинации в Международном выставочном центре, а также пункты вакцинации в медицинских учреждениях столицы работать не будут.