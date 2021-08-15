Вакцинация в Киеве не будет работать 23 и 24 августа, в связи с Днем Независимости (34)

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- В столице на два дня приостановят вакцинацию против COVID-19 : ZN,UA 13:18
- В Киеве двое суток не будут вакцинировать население: подробности : Слово і Діло 13:13
- В Киеве центры массовой вакцинации приостановят свою работу : Аргументы и Факты Украина 13:09
- В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население : ForUm 13:05
- Вакцинация в Киеве не будет работать 23 и 24 августа, в связи с Днем Независимости : 44.ua 13:05
- Вакцинация в Киеве не будет работать 23 и 24 августа, в связи с Днем Независимости : Новости Киева 12:54
- В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня Независимости : Новости Киева 12:54
- В Киеве приостановят вакцинацию от COVID-19 перед Днем Независимости : Новости Киева 12:54
- 12:37 15.08.2021 В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня независимости : Интерфакс-Україна 12:46
- В Киеве приостановят вакцинацию 23 и 24 августа : Вести.ua 12:46
- 15 августа 2021, воскресенье, 12:20 В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня Независимости : Українські Новини 12:45
- В Киеве на два дня приостановят вакцинацию : РепортерUA 12:42
- В Киеве на День Независимости закроют пункты вакцинации : NewsOne 12:40
- 15.08.2021 12:32 В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня Независимости : GlavPost.ua 12:38
- Август, 15 в 12:25 День Независимости Украины: в Киеве не будут работать центры вакцинации : ICTV Факти 12:37
- В Киеве пункты вакцинации от COVID не будут работать два дня: когда и почему : ТСН.ua 12:32
- В Киеве на два дня праздников приостановят вакцинацию : Матриця свободи 12:31
- В Киеве приостановят вакцинацию от COVID-19 перед Днем Независимости : APnews.com.ua 12:31
- Вакцинацию в Киеве приостановят - в чем причина : Ракурс 12:25
- 15 августа, 2021, 11:48 В Киеве на два дня приостановят вакцинацию: Названа причина : Zik 12:17
- В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население : Антикор.com.ua 12:12
- В Киеве приостановят вакцинацию : NewsMir.info 12:09
- 15.08.2021 12:02 В Киеве на два дня приостановят вакцинацию : MIGnews.com.ua 12:09
- В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать : Главное 12:06
- В Киеве два дня не будут делать прививки от COVID-19. В КГГА назвали даты : Гордон 12:06
- В Киеве на два дня приостановят вакцинацию: будут праздновать Независимость : DsNews 12:04
- Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА : Цензор.Нет 12:02
- В Киеве приостановят вакцинацию : MY.UA 12:01
- В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население: причина : Новости Киева 11:54
- В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население: причина : РБК-Україна 11:46
- В Киеве 23 и 24 августа не будут работать пункты вакцинации : Новое Время 11:31
- За сутки сделали более 70 тысяч прививок от COVID-19 : ForUm 11:05
- В Киеве на два дня приостановят вакцинацию : Українська правда 10:41