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"Талибан" установил контроль над 90% территории Афганистана, президент контролирует только Кабул и область

"Талибан" установил контроль над 90% территории Афганистана, президент контролирует только Кабул и область (64)

Антикор.com.ua 2021.08.15 00:11
К середине августа 2021 года власти "Талибана", на фоне молниеносного взятия Мазари-Шарифа, установили контроль над примерно 90% территории Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую телерадиовещательную корпорацию IRIB. Официальное правительство Афганистана, в целом, контролирует ситуацию лишь в столице - Кабуле и в окружающей город провинции. За одну неделю подразделения "Талибана" установили контроль над, по меньшей
АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ПРОВИНЦИЯ, БОЕВИК, КАНДАГАР, КОНТРОЛЬ, Афганистан, США, Пакистан
2021.08.15 (64)

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