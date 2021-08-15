"Талибан" установил контроль над 90% территории Афганистана, президент контролирует только Кабул и область (64)

2021.08.15 (64)2021.08.14 (40) →
- Глава МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно и он передаст Кабул талибам : MY.UA 16:16
- 49м. назад Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана : Народный Корреспондент 16:11
- "РИА Новости": президент Афганистана пока не сложил полномочия : Микола.net 16:04
- Талибы вторглись в Кабул и ждут "передачи власти", президент ушел: люди с оружием повсюду : Znaj.ua 15:47
- 15:22 15.08.2021 В Кабуле идут переговоры между властями и представителями талибов : Интерфакс-Україна 15:30
- 15.08.2021 в 15:08 Экс-глава МВД Афганистана возглавил переходное правительство, президент собирается в отставку : InfoResist.org 15:15
- Талибан заявляет о полном контроле над Афганистаном : Нова Влада 15:11
- Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия 15 августа - власть официально передадут талибам : Newzz.in.ua 15:09
- Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом эксперимента США : Наша Газета Луганск 15:05
- Боевики "Талибана" заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана : Страна.ua 15:01
- "Талибан" начал наступление на Кабул со всех сторон, Байден отправил туда 5 тыс. солдат : 0432.in 15:00
- "Талибан" объявил о взятии под контроль всей территорией Афганистана. Президент Гани подал в отставку : Бабель 14:45
- Талибан заявляет о полном контроле над Афганистаном : Hubs 14:41
- "Талибан" взял под контроль большинство провинций Афганистана. Фоторепортаж : Гордон 14:36
- Талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана - СМИ : DailyUA 14:24
- "Талибан" уже ведет в Кабуле переговоры о передаче власти : Капитал 14:20
- Талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана - СМИ : Українські національні новини 14:17
- Посольство США эвакуируют из Афганистана : Сегодня.ua 14:16
- Талибы заявили о захвате крупнейшей авиабазы страны Баграм : Вести.ua 14:16
- Сегодня состоится передача власти в Афганистане руководству движения "Талибан", - СМИ : UAinfo 14:15
- 15.08.2021, 13:41 Талибы контролируют все официальные КПП на границе : АСН.in.ua 14:13
- Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана : NewsMir.info 14:09
- Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана : Iнше ТВ 14:07
- ВВС США атаковали талибов в аэропорту Кандагара : SiteUA 14:02
- Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия 15 августа - власть официально передадут талибам : Цензор.Нет 14:02
- Глава МВД Афганистана пообещал мирную передачу Кабула талибам : ПрессОрг24 13:42
- СМИ: Президент Афганистана сложит с себя полномочия в ближайшие часы : Главное 13:36
- 13:18 15.08.2021 Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, главой переходного правительства может стать экс-глава МВД - ТВ : Интерфакс-Україна 13:31
- Президент Афганистана уходит в отставку: власть официально передадут талибам : 24 канал 13:30
- 13:18 15.08.2021 Представители "Талибана" направились в президентский дворец в Кабуле для переговоров о передаче власти - СМИ : Интерфакс-Україна 13:30
- Президент Афганистана в ближайшие часы сложит полномочия - СМИ : 5 Канал 13:30
- Глава МВД Афганистана пообещал мирную передачу Кабула талибам : DailyUA 13:24
- Силового захвата Кабула не будет: правительство Афганистана передает власть талибам : Комментарии.UA 13:23
- "Талибан" занял Кабул и объявил, что контролирует всю территорию Афганистана : Преступности.нет 13:18
- 42м. назад СМИ: передача власти в Афганистане произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле : Народный Корреспондент 13:11
- 15.08.2021 12:56 Глава МВД Афганистана заявил, что смена власти пройдет мирно и он передаст Кабул талибам : MIGnews.com.ua 13:09
- МВД Афганистана: Штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно : ForUm 13:05
- Глава МВД Афганистана пообещал мирную передачу Кабула талибам : Українські національні новини 12:47
- Талибы входят в Кабул - СМИ : Укринформ 12:47
- Талибы входят в Кабул - СМИ : MY.UA 12:46
- Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия : Вести.ua 12:46
- Смена власти пройдет мирно, штурма Кабула не будет, - МВД Афганистана : 112.ua 12:30
- В Евросоюзе грозят "Талибану" изоляцией : АналитикаUA.net 12:07
- 15.08.2021 в 11:54 Талибы захватили почти весь Афганистан и начали наступление на Кабул : InfoResist.org 12:00
- Талибы начали наступление на столицу Афганистана : Слово і Діло 11:43
- Талибы вошли в Кабул : Главное 11:36