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"Ждем мирной передачи власти". Талибан заявил, что захватил весь Афганистан - Alarabiya

"Ждем мирной передачи власти". Талибан заявил, что захватил весь Афганистан - Alarabiya (36)

ЛІГАБізнесІнформ 2021.08.15 15:09
15.08.2021, 14:59 Правительственные войска в Кабуле (Фото - EPA) Боевики Талибана заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Об этом сообщает Alarabiya. "В Кабуле нет боевых действий, движение взяло под свой контроль весь Афганистан", - говорится в сообщении. Представитель Талибана Сухаил Шахин в комментарии сказал, что они "ожидают мирной передачи власти": "Мы заверяем людей в Афганистане, особенно в
АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ЭВАКУАЦИЯ, БОЕВИК, ДИПЛОМАТ, ЗАХВАТ, Афганистан, США, Великобритания, Италия, Чехия, Германия
2021.08.15 (36)

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