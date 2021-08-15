"Ждем мирной передачи власти". Талибан заявил, что захватил весь Афганистан - Alarabiya (36)

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- Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его : Вечерние Вести 18:59
- Талибан объявил о контроле над всем Афганистаном : Kherson.life 18:57
- Германия эвакуировала посольство в Кабуле : Газета День 18:27
- Талибан объявил о контроле над Афганистаном : Барометр Южноукраинска 18:13
- США эвакуируют свое посольство в Афганистане в течение 72 часов : ForUm 18:05
- Талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана : NovostiUA.net 17:11
- Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его : Антикор.com.ua 16:12
- Талибан объявил о контроле над Афганистаном : Новости N 16:11
- США за 72 часа эвакуируют свое посольство в Афганистане, - CNN : Цензор.Нет 16:02
- Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его : РБК-Україна 16:01
- "Талибан" заявил, что хочет мирной передачи власти в Афганистане в "последующие несколько дней" : Українські національні новини 15:47
- "Ждем мирной передачи власти". Талибан заявил, что захватил весь Афганистан - Alarabiya : ЛІГАБізнесІнформ 15:09
- Талибан объявил о контроле над всем Афганистаном : NewsMir.info 15:08
- Талибан объявил о контроле над всем Афганистаном : АналитикаUA.net 15:07
- В Кабуле проходят переговоры между талибами и правительством Афганистана о переходе власти : Крым.Реалии RFE/RL 14:53
- Талибан объявил о контроле над всем Афганистаном : Власти.нет 14:46
- США эвакуируют свое посольство в Афганистане в течение 72 часов, - CNN : РБК-Україна 14:46
- Талибан объявил о контроле над всем Афганистаном : Bigmir)net Новости 14:10
- 15.08.2021 14:02 Террористическая группировка "Талибан" объявила о контроле над всем Афганистаном : MIGnews.com.ua 14:09
- "Талибан" начал наступление на Кабул : FaceNews 13:15
- Боевики "Талибана" без сопротивления захватили ключевой город на востоке Афганистана - Джалалабад : Четверта Влада 12:02
- "Талибан" взял все крупнейшие города Афганистана, кроме Кабула : UA.news 11:49
- Появилась карта захваченной талибами территории Афганистана. Фото : Страна.ua 11:31
- Узбекистан заявил о задержании 80 афганских военных на границе: просили помочь раненым : ЛІГАБізнесІнформ 11:09
- На границе в Узбекистане задержали более 80 афганских военных : ПрессОрг24 10:42
- "Талибан" захватил ключевой город на востоке Афганистана : Укринформ 10:32
- Штаты приступили к эвакуации своих дипломатов из афганского Кабула : Страна.ua 10:31
- Байден отправит дополнительные силы в Афганистан: но только чтобы эвакуировать свое посольство : DsNews 10:04
- Талибану осталось взять только Кабул : НикВести 09:10
- На границе в Узбекистане задержали более 80 афганских военных : DailyUA 08:24
- На границе в Узбекистане задержали более 80 афганских военных : Українські національні новини 08:02
- Великобритания готовится к эвакуации своего посла из Афганистана : ПрессОрг24 07:42
- Великобритания готовится к эвакуации своего посла из Афганистана : DailyUA 04:24
- Великобритания готовится к эвакуации своего посла из Афганистана : Українські національні новини 03:47