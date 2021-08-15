"Ждем мирной передачи власти". Талибан заявил, что захватил весь Афганистан - Alarabiya (36)

ЛІГАБізнесІнформ 2021.08.15 15:09

15.08.2021, 14:59 Правительственные войска в Кабуле (Фото - EPA) Боевики Талибана заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Об этом сообщает Alarabiya. "В Кабуле нет боевых действий, движение взяло под свой контроль весь Афганистан", - говорится в сообщении. Представитель Талибана Сухаил Шахин в комментарии сказал, что они "ожидают мирной передачи власти": "Мы заверяем людей в Афганистане, особенно в