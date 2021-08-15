Из-за мощного землетрясения на Гаити погибли около 30 человек (21)

Крым.Реалии RFE/RL 2021.08.14 22:53

14 августа 2021, 22:41 По меньшей мере, 29 человек погибли в результате сильного землетрясения в островном государстве Гаити, в Карибском море, информирует Радiо Свобода. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,2 произошло всего за несколько дней до прогнозов о том, что на остров обрушится тропический шторм. Власти предполагают, что число жертв будет расти, поисково-спасательные работы продолжаются.