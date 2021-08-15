Из-за мощного землетрясения на Гаити погибли около 30 человек (21)

2021.08.15 (21)2021.08.14 (57) →
- Землетрясение в Гаити: число жертв возросло до 304 : ДнепрCity.net 03:33
- Землетрясение в Гаити: число жертв возросло до 304 : DailyUA 03:24
- Землетрясение в Гаити: число жертв возросло до 304 : Українські національні новини 02:47
- На Гаити в результате землетрясения погибли более двух сотен человек : Вести.ua 02:46
- На Гаити произошло масштабное землетрясение - погибли более двухсот человек : Новости N 02:11
- 32м. назад В Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла: погибли более 200 человек : Народный Корреспондент 02:10
- Жертвами землетрясения на Гаити стали более 200 человек. Фоторепортаж : Гордон 01:36
- Землетрясение в Гаити - число жертв пошло на сотни : Технополис 01:26
- Филиппины всколыхнуло землетрясение : DailyUA 01:24
- 15м. назад В Гаити произошло масштабное землетрясение. Погибли более двух сотен человек : Народный Корреспондент 01:10
- На Гаити землетрясение унесло жизни 227 человек : Винница Реал 00:42
- Землетрясение на Гаити: число погибших возросло : Gazeta.ua 00:36
- Филиппины всколыхнуло землетрясение : Українські національні новини 00:32
- Землетрясение сотрясло Гаити: сотни погибших : ZN,UA 00:18
- Мощное землетрясение на Гаити убило более 200 человек (фото) : УНИАН 00:17
- Землетрясение на Гаити: число жертв превысило 200 : Антикор.com.ua 00:12
- В Гаити произошло масштабное землетрясение. Погибли более двух сотен человек : NewsMir.info 00:08
- На Гаити резко увеличилось число жертв землетрясения : Гордон 00:06
- На Гаити количество жертв землетрясения увеличилось до более 200 (ВИДЕО) : DsNews 00:04
- В Гаити произошло масштабное землетрясение. Погибли более двух сотен человек : Страна.ua 00:01
- В результате землетрясения на Гаити погибли 29 человек: власти готовятся к худшему : 24 канал 00:00