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Из-за мощного землетрясения на Гаити погибли около 30 человек

Из-за мощного землетрясения на Гаити погибли около 30 человек (21)

Крым.Реалии RFE/RL 2021.08.14 22:53
14 августа 2021, 22:41 По меньшей мере, 29 человек погибли в результате сильного землетрясения в островном государстве Гаити, в Карибском море, информирует Радiо Свобода. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,2 произошло всего за несколько дней до прогнозов о том, что на остров обрушится тропический шторм. Власти предполагают, что число жертв будет расти, поисково-спасательные работы продолжаются.
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2021.08.15 (21)

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