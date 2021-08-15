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Появилось видео жестких столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента

Появилось видео жестких столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента (2)

Glavk.info 2021.08.14 16:06
15:59, 14.08.2021 Появилось еще одно видео столкновений Нацкорпуса с силовиками во время митинга под Офисом президента в субботу, 14 августа. Запись сделал журналист "Страны" с места событий. Как заметно на видео, активисты начали толкаться с полицейскими возле Офисом президента, пытаясь прорвать их оборону, после чего в правоохранителей полетела дымовая шашка. Напомним, митинг националисты начали на Майдане Независимости.
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2021.08.15 (2)

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