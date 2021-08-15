15.08.2021 20:35 В Одесской области на территории частного порта горел склад площадью 1000 м2 (видео) (22)

Одессит.ua 2021.08.15 21:14

Возле Южного в частном порту "ТИС" открытым пламенем горит отдельно расположенный склад. Об этом сообщает УНИАН. Ориентировочная площадь пожара - 1 тыс. кв. м. На предприятии утверждают, что горит пустое складское помещение. "В настоящее время для оперативной локализации пожара привлечено необходимое количество пожарных бригад предприятия, а также из села Визирка, городов Южный и Доброслав.