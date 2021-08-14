Наступление талибов: посольству США в Афганистане поручили уничтожить секретные документы (29)

2021.08.15 (29)2021.08.14 (18) →
- 15 августа 2021, 10:54 Байден возвращает в Афганистан 5 тысяч военных США - Талибану сделано предупреждение : Dialog.ua 11:03
- Страны НАТО эвакуируют своих граждан из Афганистана (видео) : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
- Послы бегут. Талибану осталось взять только Кабул : Власти.нет 10:47
- "Талибан" захватил почти все крупнейшие города в Афганистане: Байден пригрозил военным ответом : Известия в Украине 10:46
- Послы бегут. Талибану осталось взять только Кабул : Новости Ю 10:25
- Байден направит тысячи военных в Афганистан : MY.UA 10:16
- "Талибан" захватил почти все крупнейшие города в Афганистане: Байден пригрозил военным ответом : NewsMir.info 10:09
- Байден направит тысячи военных в Афганистан : Хвиля 10:07
- США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле из-за наступления талибов : TK Media 09:46
- Получат военный ответ: Байден пригрозил Талибану : GuildHall 09:36
- Послы бегут. Талибану осталось взять только Кабул : DailyUA 09:24
- Талибы без боя захватили город Джелалабад : Капитал 09:20
- 20м. назад Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом" : Народный Корреспондент 09:11
- Послы бегут. Талибану осталось взять только Кабул : NewsMir.info 09:08
- Британия срочно эвакуирует своего посла из Афганистана : Власти.нет 08:47
- Британия срочно эвакуирует своего посла из Афганистана : MY.UA 08:46
- Послы бегут. Талибану осталось взять только Кабул : Bigmir)net Новости 08:40
- Послы бегут. Талибану осталось взять только Кабул : MY.UA 08:16
- "Талибан" захватил почти все крупнейшие города в Афганистане: Байден пригрозил военным ответом : MY.UA 08:01
- "Талибан" захватил почти все крупнейшие города в Афганистане: Байден пригрозил военным ответом : Апостроф 07:45
- 07:25 15.08.2021 Талибы взяли под контроль город Джелалабад : Интерфакс-Україна 07:31
- Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом" : FaceNews 03:45
- Чешское правительство эвакуирует своих дипломатов из Афганистана : DailyUA 02:24
- 33м. назад Байден объявил о развертывании 5000 военных в Афганистане : Народный Корреспондент 02:10
- Чешское правительство эвакуирует своих дипломатов из Афганистана : ПрессОрг24 01:42
- Чешское правительство эвакуирует своих дипломатов из Афганистана : Українські національні новини 01:32
- Байден объявил, что в Афганистане, где наступает "Талибан", развернут 5 тыс. американских военных : Гордон 00:36
- США развернет 5 000 военных в Афганистане : Українські національні новини 00:17