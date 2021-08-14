Наступление талибов: посольству США в Афганистане поручили уничтожить секретные документы (29)

DsNews 2021.08.14 16:04

На фоне наступления Талибана в Афганистане работникам посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы и любые предметы, "которые можно использовать не по назначению, а с целью пропаганды" суббота, 14 августа 2021, 15:37 Об этом говорится в письме сотрудникам посольства, передает "ДС" со ссылкой на CNN. В нем призывают уменьшить количество конфиденциальных материалов на территории посольства, включая документы и технику.