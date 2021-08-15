Израиль отозвал поверенного из Польши из-за закона о реституции (17)

2021.08.15 (17)2021.08.14 (3) →
- Польша приняла закон об отобранном во время Холокоста имуществе евреев. Израиль недоволен и отозвал посла : Бабель 10:45
- Польша попала в скандал из-за "антисемитского" закона : Realist.online 10:42
- Президент Польши подписал скандальный закон о реституциях: Израиль в ярости : Экономические новости 10:04
- Президент Польши подписал спорный закон о реституциях : Міжнародний Кур'єр 09:39
- Израиль отозвал поверенного из Польши из-за закона о реституции : Капитал 09:20
- Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности: страна отзывает дипломата : Новое Время 08:31
- 15-Aug-2021 06:54 Евреям не вернут собственность. Польша утвердила спорный законопроект о реституции : Южная правда 08:22
- Польша влипла в скандал из-за "антисемитского" закона: появилась жесткая реакция Израиля : Апостроф 08:15
- Польша приняла закон о реституции, что напрягло отношения с Израилем : ПрессОрг24 07:42
- Польша приняла закон о реституции, что напрягло отношения с Израилем : DailyUA 06:24
- Польша приняла закон о реституции, что напрягло отношения с Израилем : Українські національні новини 05:32
- Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности, отзывает дипломата : Українська правда 04:11
- Израиль отозвал поверенного из Польши из-за "антисемитского и аморального" закона : Newzz.in.ua 03:09
- Израиль обиделся на Польшу и отозвал посла: в чем причина : 24 канал 02:30
- Польша приняла закон о реституции. Израиль отозвал посла из Варшавы : РБК-Україна 01:46
- "Сегодня Польша стала антидемократической". Израиль отзывает своего посла из Польши : Экономика от Пророка 00:33
- Президент Польши подписал закон о реституции имущества, Израиль отозвал посла : 112.ua 00:00