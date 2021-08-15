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Фокус: Украина

Израиль отозвал поверенного из Польши из-за закона о реституции (17)

Капитал 2021.08.15 09:20
15.08.2021 / 09:06 Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отозвал поверенного в делах еврейского государства в Польше "для бессрочных консультаций". Поводом стали поправки в польское законодательство, касающиеся в том числе реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей, сообщается на официальной странице государства в социальной сети Facebook. "Сегодня Польша утвердила - уже не в первый раз - антисемитский и
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2021.08.15 (17)

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