Израиль отозвал поверенного из Польши из-за закона о реституции (17)

Капитал 2021.08.15 09:20

15.08.2021 / 09:06 Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отозвал поверенного в делах еврейского государства в Польше "для бессрочных консультаций". Поводом стали поправки в польское законодательство, касающиеся в том числе реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей, сообщается на официальной странице государства в социальной сети Facebook. "Сегодня Польша утвердила - уже не в первый раз - антисемитский и