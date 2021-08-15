Во Франции вновь массовые протесты из-за паспортов здоровья (11)

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- Во Франции проходят массовые протесты из-за паспортов здоровья : РепортерUA 10:12
- 15.08.2021 09:42 Во Франции прошло более 200 акций против коронавирусных паспортов : MIGnews.com.ua 10:09
- Во Франции вновь массовые протесты из-за паспортов здоровья : Bigmir)net Новости 09:40
- Во Франции вновь вспыхнули протесты против "санпропусков" - фото : GuildHall 09:36
- Во Франции вновь массовые протесты из-за паспортов здоровья : NewsMir.info 09:08
- Во Франции снова протестовали против введения удостоверений о вакцинации : Укринформ 08:32
- Во Франции снова протестовали против введения удостоверений о вакцинации : MY.UA 08:31
- Во Франции прошли очередные протесты против санитарных пропусков : Gazeta.ua 05:06
- Коронавирус: во Франции вновь массовые протесты из-за "санитарных пропусков" : FaceNews 00:45