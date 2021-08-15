Во Франции вновь массовые протесты из-за паспортов здоровья (11)

Bigmir)net Новости 2021.08.15 09:40

Французы протестуют против "санитарных пропусков" и обязательной вакцинации медработников от COVID-19 пятые выходные подряд. На улицы Парижа и десятков других городов вышли сотни тысяч человек. Сегодня, 09:01 Во Франции противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 вновь вышли на акции протеста в субботу, 14 августа.