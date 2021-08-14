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Фокус: Украина

В Киеве преподаватель ВУЗа украла фото студента и присвоила 600 тысяч (2)

Новости N 2021.08.14 10:11
Сегодня в 09:40 В Киеве преподаватель ВУЗа украла фото студента и присвоила 600 тысяч Сотрудники киберполиции задержали преподавателя одного из столичных вузов, которая, выдавая себя за богатого иностранца при онлайн-знакомствах, присвоила 600 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции. Как удалось установить правоохранителям, 41-летняя злоумышленница работала
ПОТЕРПЕВШАЯ, ИНОСТРАНЕЦ, ФИГУРАНТКА, КИЕВ, ТЫСЯЧА, ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, Киев, Украина
2021.08.15 (2)

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