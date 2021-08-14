В Киеве преподаватель ВУЗа украла фото студента и присвоила 600 тысяч (2)

Новости N 2021.08.14 10:11
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В Киеве преподаватель ВУЗа украла фото студента и присвоила 600 тысяч
Сотрудники киберполиции задержали преподавателя одного из столичных вузов,
которая, выдавая себя за богатого иностранца при онлайн-знакомствах,
присвоила 600 тысяч гривен.
Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба департамента
киберполиции Нацполиции.
Как удалось установить правоохранителям, 41-летняя злоумышленница работала
ПОТЕРПЕВШАЯ, ИНОСТРАНЕЦ, ФИГУРАНТКА, КИЕВ, ТЫСЯЧА, ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, Киев
, Украина