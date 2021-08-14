В Киеве преподаватель ВУЗа украла фото студента и присвоила 600 тысяч (2)

Новости N 2021.08.14 10:11

Сегодня в 09:40 В Киеве преподаватель ВУЗа украла фото студента и присвоила 600 тысяч Сотрудники киберполиции задержали преподавателя одного из столичных вузов, которая, выдавая себя за богатого иностранца при онлайн-знакомствах, присвоила 600 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции. Как удалось установить правоохранителям, 41-летняя злоумышленница работала