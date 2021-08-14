Минэнерго выделило 653 млн на погашение долгов по заработной плате шахтерам (13)

2021.08.15 (13)2021.08.14 (32) →
- Минэнерго направило 653 млн грн на зарплаты шахтерам госшахт : Матриця свободи 10:31
- Минэнерго пообещало шахтерам направить на выплату зарплат 650 млн гривен : Fin.org.ua 10:30
- Минэнергетики направило 653 млн грн на зарплаты шахтерам : Перший Незалежний 10:18
- 10:02 15.08.2021 Минэнерго направило 653 млн на выплаты долгов по зарплате шахтерам : Петр и Мазепа 10:11
- Минэнерго пообещало шахтерам направить на выплату зарплат 650 млн гривен : Укрудпром 09:45
- На зарплату шахтеров Минэнерго направило 653 млн : РИА Мелитополь 09:28
- Госшахты получат 653 млн грн на зарплаты в понедельник, 16 августа - Минэнерго : Энергореформа 07:48
- На зарплату шахтеров Минэнерго направило 653 млн : Интеллект Украины 07:43
- На зарплату шахтеров Минэнерго направило 653 млн : From-UA.com 07:35
- На зарплату шахтеров Минэнерго направило 653 млн : MY.UA 07:31
- Минэнергетики направило 653 млн грн на зарплаты шахтерам госшахт : 112.ua 05:00
- Минэнерго направило 653 млн на погашение долгов по зарплате шахтерам : Hubs 00:41
- Шахтерам выплатят 653 млн грн долгов по зарплате, - Минэнерго : Газета День 00:27