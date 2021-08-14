Минэнерго выделило 653 млн на погашение долгов по заработной плате шахтерам (13)

DsNews 2021.08.14 21:04

Министерство энергетики направило через министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт 653 млн гривен суббота, 14 августа 2021, 20:34 Герман Галущенко Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передает "ДС". Напомним, 13 августа горняки ГП "Львовуголь" сообщили, что с марта не получали зарплату, и заявили, что будут пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.