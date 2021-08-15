"Борисполь" наименовал самые популярные авианаправления 2021 года (1)

Ukr-Today.com 2021.08.14 08:50

14.08.2021, 08:14, Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта "Борисполь" за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция. Об этом говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook. Суммарно доля путешествующих в эти страны составляла 51% от общего количества вылетающих из аэропорта "Борисполь" пассажиров. При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям: Анталия; Шарм-Эш-Шейх;