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"Борисполь" наименовал самые популярные авианаправления 2021 года

"Борисполь" наименовал самые популярные авианаправления 2021 года (1)

Ukr-Today.com 2021.08.14 08:50
14.08.2021, 08:14, Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта "Борисполь" за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция. Об этом говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook. Суммарно доля путешествующих в эти страны составляла 51% от общего количества вылетающих из аэропорта "Борисполь" пассажиров. При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям: Анталия; Шарм-Эш-Шейх;
АЭРОПОРТ, БОРИСПОЛЬ, ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, СТАМБУЛ, ШЕЙХ, Стамбул, Одесса, Турция, Ирак, Греция, Тель-Авив, Египет, Украина
2021.08.15 (1)

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