"Борисполь" наименовал самые популярные авианаправления 2021 года (1)

Ukr-Today.com 2021.08.14 08:50
14.08.2021, 08:14,
Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров
аэропорта "Борисполь" за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и
Греция.
Об этом говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.
Суммарно доля путешествующих в эти страны составляла 51% от общего
количества вылетающих из аэропорта "Борисполь" пассажиров.
При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:
Анталия;
Шарм-Эш-Шейх;
АЭРОПОРТ, БОРИСПОЛЬ, ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, СТАМБУЛ, ШЕЙХ, Стамбул
, Одесса
, Турция
, Ирак
, Греция
, Тель-Авив
, Египет
, Украина