Крым.Реалии RFE/RL 2021.08.14 23:53

14 августа 2021, 23:48 В российской администрации Керчи объявили в субботу 14 августа о возобновлении движения пассажирских автобусов, остановленного ранее из-за подтопления. "Маршруты No 41 "ГУП КМЗ - Аршинцево", No 19 "ЗЖБИ - МКСК", No 2 "З-д Стеклотарный - ул.