Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В "Борисполе" украинцы пытались провести в багаже из Дубая партию iPhone на миллион гривен (1)

Антикор.com.ua 2021.08.14 18:11
В аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы задержали двух украинцев при попытке незаконно провезти через границу партию смартфонов iPhone 12 Pro Max. Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины в субботу, 14 августа. По данным ведомства, товары выявили пограничники и таможенники, которым сообщили об этом сотрудники оперативно-розыскного подразделение отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
ДУБАЙ, БОРИСПОЛЬ, ПАРТИЯ, БАГАЖ, КЛАДЬ, ПОГРАНИЧНИК, Украина, Киев
2021.08.15 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021