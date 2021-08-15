В "Борисполе" украинцы пытались провести в багаже из Дубая партию iPhone на миллион гривен (1)

Антикор.com.ua 2021.08.14 18:11
В аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы задержали двух
украинцев при попытке незаконно провезти через границу партию смартфонов
iPhone 12 Pro Max.
Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины
в субботу, 14 августа.
По данным ведомства, товары выявили пограничники и таможенники, которым
сообщили об этом сотрудники оперативно-розыскного подразделение отдельного
контрольно-пропускного пункта "Киев".
ДУБАЙ, БОРИСПОЛЬ, ПАРТИЯ, БАГАЖ, КЛАДЬ, ПОГРАНИЧНИК, Украина
, Киев