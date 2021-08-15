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Под Киевом произошла смертельная ДТП с подростком за рулем: фото

Под Киевом произошла смертельная ДТП с подростком за рулем: фото (1)

MY.UA 2021.08.14 13:46
14 августа, 10:03 В селе Бзов Киевской области подросток на мотоцикле угодил в смертельное ДТП. Об этом сообщает один из киевских пабликов. Трагедия произошла ночью, 14 августа. Подросток 2005 года рождения на мотоцикле, двигаясь по улице Святониколаевская в селе Бзов, не предоставил приоритет в движении автомобилю Hyundai Elantra, и спровоцировал столкновение. Несовершеннолетнего водителя мотоцикла Forte с различными травмами
МОТОЦИКЛ, ПОДРОСТОК, КИЕВ, ВОДИТЕЛЬ, СТОЛКНОВЕНИЕ, СЕЛО, Киев, Харьков
2021.08.15 (1)

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