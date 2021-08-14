В полиции рассказали о стычках с Нацкорпусом у Офиса Зеленского (2)

World News 2021.08.14 20:31
Протесты под Офисом президента Украины
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал детали схваток
представителей Нацкорпуса и Азова с правоохранителями у Офиса президента
Украины.
Как отметил он в комментарии журналистам телеканала "Украина 24", 14
августа на Банковой произошли стычки националистов с полицией, в результате
которых копы и военнослужащие получили травмы - ожоги глаз, ушибы от
дымовых шашек и камней.
Игорь Клименко
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