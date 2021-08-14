В полиции рассказали о стычках с Нацкорпусом у Офиса Зеленского (2)

World News 2021.08.14 20:31

Протесты под Офисом президента Украины Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал детали схваток представителей Нацкорпуса и Азова с правоохранителями у Офиса президента Украины. Как отметил он в комментарии журналистам телеканала "Украина 24", 14 августа на Банковой произошли стычки националистов с полицией, в результате которых копы и военнослужащие получили травмы - ожоги глаз, ушибы от дымовых шашек и камней. Игорь Клименко