ЧП в Китае: волна смыла в море 17 людей (8)

MY.UA 2021.08.15 12:16

15 августа, 07:42 На востоке материкового Китая, у города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь) сильная морская волна обрушилась на пляж и унесла в океан находившихся там семнадцать человек. Они не являлись местными жителями. По данным журналистов, спасти из воды удалось только шестерых людей. Десятеро погибли, еще 1 на текущий момент является пропавшим без вести. Спасатели пытаются его спасти. Все пострадавшие отдыхали на пляже.