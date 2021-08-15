ЧП в Китае: волна смыла в море 17 людей (8)

2021.08.15 (8)2021.08.14 (16) →
- 15.08.2021, 11:52 В Китае мощная волна смыла в море 17 туристов: спасти удалось не всех : В Час Пик 12:46
- ЧП в Китае: волна смыла в море 17 людей : MY.UA 12:16
- Волна смыла с пляжа 17 человек в Китае - есть погибшие : Укринформ 12:02
- ЧП в Китае: волна смыла в море 17 людей : From-UA.com 11:05
- В Китае волна смыла в море 17 людей, которые отдыхали на пляже. 10 человек погибли : Сумські Дебати 11:03
- В Китае волна смыла в море 17 людей, которые отдыхали на пляже. 10 человек погибли : 7Днів.info 10:06
- В Китае огромная волна смыла в море людей, которые отдыхали на пляже : Вести-UA 09:53
- В Китае огромной волной унесло в море 17 человек (фото, видео) : Измаил вечерний 09:46