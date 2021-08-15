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ЧП в Китае: волна смыла в море 17 людей

ЧП в Китае: волна смыла в море 17 людей (8)

MY.UA 2021.08.15 12:16
15 августа, 07:42 На востоке материкового Китая, у города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь) сильная морская волна обрушилась на пляж и унесла в океан находившихся там семнадцать человек. Они не являлись местными жителями. По данным журналистов, спасти из воды удалось только шестерых людей. Десятеро погибли, еще 1 на текущий момент является пропавшим без вести. Спасатели пытаются его спасти. Все пострадавшие отдыхали на пляже.
МОРЕ, КИТАЙ, ВОЛНА, ПЛЯЖ, ФУЦЗЯНЬ, ЧЕЛОВЕК, Фуцзянь
2021.08.15 (8)

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