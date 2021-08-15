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В Ливане прогремел взрыв на танкере - десятки погибших(видео)

В Ливане прогремел взрыв на танкере - десятки погибших(видео) (37)

Измаил вечерний 2021.08.15 08:46
Cегодня в 08:25 На северо-западе Ливана прогремел мощный взрыв на танкере, в результате чего погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ливанского Красного Креста. Трагедия произошла в ливанском Аккаре. По данным ливанского Красного Креста, после мощного взрыва работники организации вывезли не менее 20 тел погибших. "Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве
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