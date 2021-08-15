СБУ вызывает на опрос Хорошковского и двух Литвинов (18)

- СБУ вызывает на допрос Хорошковского и компанию : ОРД 13:16
- СБУ ждет на допрос депутатов и экс-чиновников по "Харьковским соглашениям" : Вести.ua 13:16
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- СБУ вызывает на допрос Хорошковского и нескольких депутатов по делу "харьковских соглашений" : Укринформ 12:32
- СБУ вызывает на опрос Хорошковского и двух Литвинов : Досье 12:28
- Дело "Харьковских соглашений": СБУ вызвала на допрос Хорошковского и нескольких депутатов : DailyUA 12:24
- Дело "Харьковских соглашений": СБУ вызвала на допрос Хорошковского и нескольких депутатов : NewsWeek 12:07
- Дело "Харьковских соглашений": СБУ вызвала на допрос Хорошковского и нескольких депутатов : Українські національні новини 12:02
- СБУ ввызывает на допрос по делу "Харьковских соглашени" ряд депутатов и экс-министра : RegioNews 11:42
- СБУ вызвала на допрос бывшего главу спецслужбы, нардепов и экс-главу ВР : UA.news 10:49
- сегодня в 10:00 СБУ вызывает на допрос Бойко и других экс-чиновников времен Януковича по делу о Харьковских соглашениях : Трибун Луганска 10:47
- 15 августа 2021, воскресенье, 10:23 Литвина, Хорошковского и Цушко вызывают на допрос в СБУ по делу "Харьковских соглашений" : Українські Новини 10:47
- Литвина, Хорошковского и Цушко вызывают на допрос в СБУ по делу "Харьковских соглашений" : MY.UA 10:46
- 15.08.2021 10:30 Литвина, Хорошковского и Цушко вызывают на допрос в СБУ по делу "Харьковских соглашений" : GlavPost.ua 10:38
- Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" : Цензор.Нет 10:02
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- СБУ взялась за Харьковские соглашения: Литвина, Бойко и еще 10 топовых политиков зовут на допрос : 24 канал 05:00