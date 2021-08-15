СБУ вызывает на опрос Хорошковского и двух Литвинов (18)

Досье 2021.08.15 12:28

15.08.2021 12:22 Служба безопасности Украины 16 августа проведет серию допросов по делу "Харьковских соглашений" от 21 апреля 2010 о пребывании в Украине Черноморского флота РФ. Согласно повесткам на сайте СБУ, в понедельник на допрос вызываются: -народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Виталий Борт; -глава СБУ (2010-2013 годы) Валерий Хорошковский; -председатель Верховной Рады (2008-2012 годы) Владимир Литвин;