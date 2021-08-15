15.08.2021 11:31 В Венгрии перевернулся пассажирский автобус: восемь погибших, почти 50 пострадавших (22)

MIGnews.com.ua 2021.08.15 11:39

В Венгрии восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса на автомагистрали М7, направлявшегося в Будапешт, соогбщает радио Orf. В полиции рассказали, что автобус с венгерскими пассажирами на автомагистрали М7, соединяющей Будапешт с озером Балатон, выехал с дороги и перевернулся. На данный момент непонятно, что именно стало причиной инцидента.