В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек (26)

Цензор.Нет 2021.08.15 11:32

Сегодня, 15 августа, в 08:55 произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома в городе Днепр. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники. В настоящее время обстоятельства и причина происшествия устанавливаются. При этом сообщается, что в результате взрыва возник пожар, после локализации которого в указанной квартире обнаружены тела двух человек.