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Фокус: Украина

В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек (26)

Цензор.Нет 2021.08.15 11:32
Сегодня, 15 августа, в 08:55 произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома в городе Днепр. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники. В настоящее время обстоятельства и причина происшествия устанавливаются. При этом сообщается, что в результате взрыва возник пожар, после локализации которого в указанной квартире обнаружены тела двух человек.
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