У Виталия Козловского случилось страшное горе в семье (25)

NewsMir.info 2021.08.15 15:09

сегодня 14:49 Известный украинский певец Виталий Козловский поделился своим горем - артист потерял любимого отца, Виталия Сергеевича. Папе артиста было 74 года лет. Про тяжкую утрату и переживания 36-летний Козловский написал на своей странице в Instagram. "У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021)", - написал артист.