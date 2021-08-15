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На Херсонщине психически больной мужчина убил полицейского и ранил прибывшего медика

На Херсонщине психически больной мужчина убил полицейского и ранил прибывшего медика (20)

УНИАН 2021.08.15 13:17
12:58, 15.08.21 Злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь. Нападающий задержан / фото ua.depositphotos.com В Херсонской области психически больной мужчина убил полицейского и ранил медика, которые прибыли на вызов его матери. Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, сегодня утром в с. Веселое Новокаховской городской громады при обслуживании вызова ножевые
МЕДРАБОТНИК, ВЕСЕЛОЕ, СКОРАЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ФЕЛЬДШЕР, ГЛАВК, Прокудин, Херсон, Украина

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