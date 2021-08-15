На Херсонщине психически больной мужчина убил полицейского и ранил прибывшего медика (20)

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- 15.08.2021 15:02 В Херсонской области психически больной мужчина зарезал полицейского и ранил фельдшера : MIGnews.com.ua 15:09
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- Август, 15 в 14:42 На Херсонщине 44-летний мужчина смертельно ранил ножем полицейского : ICTV Факти 15:07
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- 15.08.2021 11:10 На Херсонщине во время выполнения служебных обязанностей погиб работник Каховского отдела полиции : Kherson.net.ua 11:48