На Херсонщине психически больной мужчина убил полицейского и ранил прибывшего медика (20)

УНИАН 2021.08.15 13:17

12:58, 15.08.21 Злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь. Нападающий задержан / фото ua.depositphotos.com В Херсонской области психически больной мужчина убил полицейского и ранил медика, которые прибыли на вызов его матери. Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, сегодня утром в с. Веселое Новокаховской городской громады при обслуживании вызова ножевые