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Фокус: Украина

В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы (25)

Главред 2021.08.15 15:06
15 августа 2021, 14:40 По предварительной информации в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси. В Днепре погибли двое людей в результате взрыва / dp.dsns.gov.ua В воскресенье, 15 августа, в Днепре в многоквартирном доме, расположенном на улице Шмидта Центрального района произошел взрыв, есть погибшие. Сообшение о взрыве поступило в 08:49, говорится в сообщении ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
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