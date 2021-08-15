В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы (25)

Главред 2021.08.15 15:06

15 августа 2021, 14:40 По предварительной информации в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси. В Днепре погибли двое людей в результате взрыва / dp.dsns.gov.ua В воскресенье, 15 августа, в Днепре в многоквартирном доме, расположенном на улице Шмидта Центрального района произошел взрыв, есть погибшие. Сообшение о взрыве поступило в 08:49, говорится в сообщении ГУ ГСЧС Днепропетровской области.