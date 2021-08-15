Сборную Украины возглавит чемпион мира. Журналисты узнали имя нового наставника главной футбольной команды (25)

- Источник: новым главным тренером сборной Украины станет Петраков : MatchDay 20:58
- Сборную Украины возглавит чемпион мира. Журналисты узнали имя нового наставника главной футбольной команды : Страна.ua 20:31
- Нового тренера сборной Украины представят во вторник - СМИ : NewsMir.info 20:08
- Нового тренера сборной Украины представят во вторник - СМИ : Главное 20:06
- 17 августа сборная Украины получит нового главного тренера : Прессинг.net.ua 19:42
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- Сборная получит нового тренера 17 августа - помощник Шевченко ответил отказом на предложение УАФ : 24 канал 18:30
- Стало известно, когда в сборной Украины наконец появится новый главный тренер : Depo 18:29
- 56м. назад Источник: Петраков будет представлен тренером сборной Украины 17-го августа : Народный Корреспондент 18:11
- Неожиданный выбор: известно, кого назначат главным тренером сборной Украины : Телеканал Футбол 18:05
- Стало известно кто станет тренером сборной Украины по футболу : Соцпортал 17:38
- Август, 15 в 17:12 Официально объявят 17 августа: новым тренером сборной Украины станет Петраков : ICTV Факти 17:37
- Сборную Украины возглавит тренер чемпионов мира : Gazeta.ua 17:36
- 17 августа сборная Украины получит нового главного тренера - Александра Петракова : Динамо Киев от Шурика 17:29
- Источник: Петраков будет представлен тренером сборной Украины 17-го августа : UA-Футбол 17:15
- 17 августа Петраков может возглавить сборную Украины по футболу - СМИ : Укринформ 17:02
- Представят 17 августа: в УАФ определились с новым главным тренером для сборной Украины : ТСН.ua 17:02
- Стало известно имя нового тренера сборной Украины : Спорт.ua 16:39
- УАФ утвердит на посту наставника сборной Украины тренера чемпионов мира : Сегодня.ua 16:31
- Петракова представят тренером сборной Украины 17 августа (Meta-ratings) : Tribuna.com Украина 16:17
- Без Реброва и иностранца: 17 августа сборная Украины получит нового главного тренера : Dynamomania.com 16:04
- Без Реброва и иностранца: 17 августа сборная Украины получит нового главного тренера - СМИ назвали имя : 1927.kiev.ua 16:00
- Без Реброва и иностранца: 17 августа сборная Украины получит нового главного тренера : Metaratings 15:59