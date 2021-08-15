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Сборную Украины возглавит чемпион мира. Журналисты узнали имя нового наставника главной футбольной команды

Сборную Украины возглавит чемпион мира. Журналисты узнали имя нового наставника главной футбольной команды (25)

Страна.ua 2021.08.15 20:31
Илья Кравцов 20:23, сегодня По данным журналистов, 17 августа Александра Петракова утвердят в качестве наставника футбольной сборной Украины. Фото: youtube.com Новым наставником футбольной сборной Украины станет 64-летний Александр Петраков, под руководством которого юношеская сборная страны выиграла чемпионат мира-2019. Такое решение должны утвердить во вторник, 17 августа, на исполкоме УАФ (бывш.
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