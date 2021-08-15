Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД (251)

- 15.08.2021 18:43 Кива об убийстве мэра Кривого Рога: Это следствие преступной политики Зеленского : MIGnews.com.ua 19:09
- 15.08.2021 18:46 Корнейчук о смерти мэра Кривого Рога: Я не верю в самоубийство Павлова : MIGnews.com.ua 19:09
- Зеленский о смерти мэра Кривого Рога: Буду держать это дело под личным контролем : ЛІГАБізнесІнформ 19:09
- 15 августа 2021, 19:06 Ушел человек, полный энергии и сил, сделавший так много для родного Кривбасса и страны: ОПЗЖ о трагической смерти Константина Павлова : Мост Днепр 19:09
- 15 августа 2021, 18:05 Погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов: рассматриваются версии убийства и самоубийства : Мост Днепр 19:09
- 15.08.2021 19:03 Убит мэр Кривого Рога: власть перешла к прямому террору против оппозиции и политическим убийствам : MIGnews.com.ua 19:09
- "Завтра заслушаю доклад": Зеленский прокомментировал смерть мэра Кривого Рога : NewsMir.info 19:09
- Гибель городского головы Кривого Рога: полиция сообщила детали : NewsMir.info 19:08
- Мэра Кривого Рога нашли мертвым - что произошло (ФОТО) : NewsMir.info 19:08
- Зеленский взял дело об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова под личный контроль : News24UA 19:07
- Полиция подтвердила смерть мэра Кривого Рога: открыто производство : NewsWeek 19:07
- Зеленский отреагировал на убийство мэра Кривого Рога Павлова : Хвиля 19:07
- Мэра Кривого Рога нашли мертвым : Наша Газета Луганск 19:05
- "После выстрела прошел 10 метров": стали известны подробности смерти мэра Кривого Рога Павлова : Фокус 19:05
- 15.08.2021 Мэра Кривого Рога нашли мертвым у себя дома : ОРД-02 19:05
- Найден убитым мэр Кривого Рога : Запорожские вести 19:04
- Мэр Кривого Рога обнаружен мертвым в загородном доме : Знамя индустрии 19:03
- К дому, где найдено тело Константина Павлова, выехали сотрудники центрального аппарата Нацполиции : Первый Криворожский 19:03
- Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова : Цензор.Нет 19:02
- Екс-нардеп от "Партии регионов" и выдвиженец от ОПЗЖ: кем был погибший мэр Кривого Рога : ТСН.ua 19:02
- Зеленский отреагировал на загадочную смерть мэра Кривого Рога : УНИАН 19:02
- Полиция открыла уголовное производство по факту гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова : 0564.ua Кривой Рог 19:02
- Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД : Цензор.Нет 19:02
- Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов: власть перешла к прямому террору против оппозиции и политическим убийствам : Опозиційна платформа - За життя 19:01
- Зеленский соберет силовиков из-за смерти мэра Кривого Рога : РБК-Україна 19:01
- Вадим Рабинович: "ОПЗЖ" не верит в самоубийство Павлова. Правоохранители должны выяснить, кто убил мэра Кривого Рога! : Опозиційна платформа - За життя 19:01
- "Безмерно жаль коллегу из Кривого Рога", - реакция Бориса Филатова : 056.ua Днепр 19:01
- Мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым : АТН 19:01
- Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов: власть перешла к прямому террору против оппозиции и политическим убийствам : Опозиційна платформа - За життя 19:01
- Мэр Кривого Рога найден мертвым - все новости : Новое Время 19:01
- Зеленский отреагировал на убийство мэра Кривого Рога : Obozrevatel 19:01
- Гибель мэра Кривого Рога: как жил и чем запомнился Константин Павлов : Obozrevatel 19:01
- Полиция начала расследование по факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова : 112.ua 19:00
- Смерть мэра Кривого Рога: фото и главные подробности : Апостроф 19:00
- Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов: власть перешла к прямому террору против оппозиции и политическим убийствам : 112.ua 19:00
- Корнейчук о смерти мэра Кривого Рога: Я не верю в самоубийство Павлова : 112.ua 19:00
- Держать это дело под личным контролем, - Зеленский отреагировал на смерть Павлова : 24 канал 19:00
- На родине президента становится жарко: Убит мэр Кривого Рога (фото 18+) : Kherson.life 18:57
- По факту гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова начато уголовное производство : Кривбасс On-Line 18:53
- В своем доме нашли застреленным мэра Кривого Рога : Кстати+ 18:53
- Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД : Kramatorsk.info 18:52
- В Днепропетровской области нашли мертвым мэра Кривого Рога: полиция открыла уголовное производство : Информатор 18:51
- В Днепропетровской области нашли мертвым мэра Кривого Рога : Информатор 18:51
- Погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов - его нашли с огнестрельным ранением : Корабелов.инфо 18:51
- 15.08.2021 Нашли замену! Стало известно кто будет управлять городом. ОПЗЖ в ярости! смерть мэра : Корупція Інфо 18:51
- Появилось сообщение о внезапной смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова : Информатор 18:51