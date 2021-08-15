Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье, - МВД (251)

Цензор.Нет 2021.08.15 19:02

Рядом с телом найденного мертвым мэра Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардепа, члена партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константина Павлова обнаружено охотничье ружье. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел в воскресенье. "15 августа в 16.15 в городе Кривой Рог Днепропетровской области во дворе собственного домохозяйства найден мертвым с огнестрельным ранением