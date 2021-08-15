Вадим Рабинович: В Кривом Роге произошло выходящее за рамки разума политическое убийство, но власть не запугает ОПЗЖ (57)

112.ua 2021.08.15 20:00

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал убийство мэра Кривого Рога, представителя ОПЗЖ Константина Павлова. 15.08.2021 Вадим Рабинович: В Кривом Роге произошло выходящее за рамки разума политическое убийство, но власть не запугает ОПЗЖ Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович