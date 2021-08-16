За сутки в Украине обнаружили более 1300 случаев COVID-19 (1)

NeBoley.com.ua 2021.08.15 13:22

За сутки в Украине обнаружили более 1300 случаев COVID-19 За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1353 человек, зафиксировано 21 летальный случай, 791 пациент выздоровел. В общем сделали 51 151 тест на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 14 августа. В Украине растет заболеваемость коронавирус, это один из самых высоких