НБУ установил курс гривны на 16 августа (35)

2021.08.16 (35)2021.08.15 (25) →
- Курс валют на 16 августа 2021 года : Вісті Придніпров'я 09:53
- Цена доллара продолжает опускаться в начале недели: курс валют на 16 августа : Информатор 09:51
- 16 августа 2021, понедельник, 09:40 НБУ сократил скупку валюты на межбанке в 3 раза до $25,5 млн : Українські Новини 09:45
- Курсы наличных валют на 16 августа 2021 : IBF.ua 09:41
- Курсы основных валют на 16 августа 2021 года: актуальные данные Национального банка Украины : Национальный Банк Новостей 09:40
- Курс НБУ на 16 августа. Доллар в Украине подешевел на 7 копеек, а евро - на 3 : Сумські Дебати 09:33
- Курс валют в Днепре на 16 августа 2021 года: стоимость покупки доллара в банках выросла на 2 копейки : Новости Днепра 09:26
- Курс НБУ на 16 августа. Доллар в Украине подешевел на 7 копеек, а евро - на 3 : Страна.ua 09:16
- НБУ снизил курс доллара до годичного минимума : Хвиля 09:07
- Курс гривни к доллару продолжает укрепляться : УП: Економічна правда 09:04
- Курс валют на 16 августа 2021 года : Waves-ua 08:59
- Официальный курс доллара на 16 августа : Кстати+ 08:53
- 16 августа 2021, понедельник, 05:46 Инфографика Доллар будет дорожать. Эксперты рассказали, когда стоит покупать валюту : Українські Новини 08:47
- Нацбанк укрепил курс гривни на восемь копеек : MY.UA 08:46
- НБУ снизил курс доллара до годичного минимума : MY.UA 08:46
- Деньги подешевели, но не намного: НБУ установил курс валют на 16 августа : NewsOne 08:40
- 16.08.2021 08:32 Доллар будет дорожать. Эксперты рассказали, когда стоит покупать валюту : GlavPost.ua 08:38
- Нацбанк укрепил курс гривни на восемь копеек : Укринформ 08:32
- Доллар упал на годовое "дно" - курс валют НБУ : Сегодня.ua 08:31
- Курс валют на 16 августа: гривна начала неделю с укрепления относительно доллара и евро : 24 канал 08:30
- Нацбанк снова понизил курс доллара : Слово і Діло 08:13
- Гривня укрепилась. Официальный курс валют : ЛІГАБізнесІнформ 08:09
- НБУ установил курс гривны на 16 августа : Минфин 08:09
- НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с июля 2020 года : РБК-Україна 07:46
- Эксперты: До конца августа доллар подешевеет до 26,5 грн : Позиция 07:40
- Доллар подешевел после выходных : Gazeta.ua 07:36
- Евро подешевел: Курс валют от НБУ на 16 августа : Перший Незалежний 07:18
- 16.08.2021 05:46 Доллар может подешеветь до рекордной отметки. Эксперты рассказали, когда стоит покупать валюту : GlavPost.ua 06:38
- Курс валют на 16 августа: доллар и евро подешевели после выходных : DsNews 06:34
- Официальный курс валют на 16 августа: Нацбанк укрепил гривну : Матриця свободи 06:32
- 16 августа 2021, понедельник, 05:45 Инфографика Доллар может подешеветь до рекордной отметки. Эксперты рассказали, когда стоит покупать валюту : Українські Новини 06:16
- Доллар может подешеветь до рекордной отметки. Эксперты рассказали, когда стоит покупать валюту : MY.UA 06:01
- Курс валют на 16 августа, понедельник : MY.UA 02:46
- Аналитик дал прогноз по курсу доллара на неделю : World News 02:32
- Курс валют на 16 августа, понедельник : КП в Украине 02:30