НБУ установил курс гривны на 16 августа (35)

Минфин 2021.08.16 08:09

Национальный банк Украины установил на 16 августа 2021 официальный курс гривны на уровне 26,6931 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек. Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: Доллар - 26,69 грн/$ Евро - 31,39 гривны за евро Российский рубль - 3,64 гривны за 10 российских рублей. Минфин