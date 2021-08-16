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НБУ установил курс гривны на 16 августа

НБУ установил курс гривны на 16 августа (35)

Минфин 2021.08.16 08:09
Национальный банк Украины установил на 16 августа 2021 официальный курс гривны на уровне 26,6931 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек. Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: Доллар - 26,69 грн/$ Евро - 31,39 гривны за евро Российский рубль - 3,64 гривны за 10 российских рублей. Минфин
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2021.08.16 (35)

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