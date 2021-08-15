В Украине - 695 новых случаев COVID и 238 выздоровлений (2)

Время новостей 2021.08.15 17:11

14:37, 15.08.2021 За сутки 14 августа в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса, из них 50 случаев - среди детей и 5 - среди медиков, 17 больных умерли. Об этом сообщает МОЗ. За прошедшие сутки госпитализированы 569 человек, выздоровели 238 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.