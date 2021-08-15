Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Украине - 695 новых случаев COVID и 238 выздоровлений

В Украине - 695 новых случаев COVID и 238 выздоровлений (2)

Время новостей 2021.08.15 17:11
14:37, 15.08.2021 За сутки 14 августа в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса, из них 50 случаев - среди детей и 5 - среди медиков, 17 больных умерли. Об этом сообщает МОЗ. За прошедшие сутки госпитализированы 569 человек, выздоровели 238 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.
СУТКИ, СЛУЧАЙ, ПАНДЕМИЯ, УКРАИНА, НОВОЕ, МЕДРАБОТНИК, Украина, Одесса, Киев, Харьков, Днепропетровск, Ивано-Франковск
2021.08.16 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021