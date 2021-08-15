В Украине - 695 новых случаев COVID и 238 выздоровлений (2)

Время новостей 2021.08.15 17:11
14:37, 15.08.2021
За сутки 14 августа в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса,
из них 50 случаев - среди детей и 5 - среди медиков, 17 больных умерли.
Об этом сообщает МОЗ.
За прошедшие сутки госпитализированы 569 человек, выздоровели 238 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87),
Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской
(53) областях.
СУТКИ, СЛУЧАЙ, ПАНДЕМИЯ, УКРАИНА, НОВОЕ, МЕДРАБОТНИК, Украина
, Одесса
, Киев
, Харьков
, Днепропетровск
, Ивано-Франковск