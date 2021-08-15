За субботу укол против коронавируса получили более 76 тысяч украинцев (29)

2021.08.16 (29)2021.08.15 (41) →
- В Украине продлили карантин до 1 октября : Informator.media 10:07
- Канада осенью проведет внеочередные выборы : Перший Діловий 10:05
- "Чтобы пережить зиму": в США осенью могут прививать третьей дозой вакцины, но не всех : 24 канал 10:00
- В двух областях Украины превышена норма госпитализаций : UA.news 09:49
- В воскресенье против COVID-19 вакцинировались 51 068 украинцев : Укринформ 09:47
- Более 400 украинцев заболели COVID-19 за сутки : Телеканал "Дом" 09:47
- Коронавирус подхватили еще более 400 украинцев: данные на 16 августа : Парламент.UA 09:41
- 51 тыс украинцев привились от COVID-19 за сутки : Bigmir)net Новости 09:40
- Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре : Міжнародний Кур'єр 09:39
- На Николаевщине за сутки вакцинировали против коронавируса 1 375 человек : Шиповник.ua 09:36
- В США готовятся к прививкам третьей дозой COVID-вакцины: кто первым попадет в список : DsNews 09:34
- 08:48 16 Авг 2021 За сутки в Украине вакцинировали 51 068 человек : Рубрика 09:32
- Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре : Business Information Network 09:32
- Вакцинация от коронавируса: В Украине сделали уже почти 7,5 млн прививок : Depo 09:29
- В Днепре и области полностью провакцинировали 229 тысяч человек (ФОТО) : Новости Днепра 09:27
- Количество вакцинированных от COVID-19 за сутки в Украине упало до 50 тысяч : DailyUA 09:24
- В Украине в воскресенье от коронавируса вакцинировали более 50 тыс. человек : Капитал 09:20
- СПЕЦТЕМА: В Украине сделали почти 7,5 миллионов прививок против COVID-19 : Преступности.нет 09:18
- Количество вакцинированных от COVID-19 за сутки в Украине упало до 50 тысяч : Українські національні новини 09:17
- Вакцинация от COVID-19 в Украине: за прошлые сутки сделано всего 51 тысячу прививок : ОстроВ 09:11
- В Харьковской области за сутки от COVID-19 умерли двое : NewsRoom.kh.ua 09:08
- В Украине за сутки вакцинировано более 51 тыс. человек : Главное 09:06
- За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 068 человек, всего - 4 722 695, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 09:02
- 08:55 16.08.2021 В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 50 тыс. человек : Интерфакс-Україна 09:01
- Еще более 400 украинцев заразились COVID: Минздрав дал статистику на 16 августа : NewsOne 08:40
- В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт" : Микола.net 03:04
- Трюдо распустил парламент Канады и объявил о досрочных выборах : Новое Время 01:16
- Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде : Новое Время 00:01