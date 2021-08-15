За субботу укол против коронавируса получили более 76 тысяч украинцев (29)

Kherson.life 2021.08.15 12:57

15/08/2021 За 14 августа против коронавируса на территории Украины были привиты 76 148 человек. Причем первую дозу препарата получил 46 371 человек, а вторую, полностью завершив иммунизацию - 29 777 человек. Такие данные приводит в Фейсбуке пресс-служба Минздрава. Процесс вакцинации в субботу обеспечивали: сотрудники 539 мобильных бригад; работники 1 545 прививочных пунктов; 376 центра вакцинации в населенных пунктах.