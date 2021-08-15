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Талибы заняли президентский дворец в Кабуле - СМИ

Талибы заняли президентский дворец в Кабуле - СМИ (11)

MY.UA 2021.08.15 22:16
15 августа, 19:00 Боевики "Талибана" заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Al Arabiya в Твиттере, передает Укринформ. Ранее бойцы "Талибана" получили приказ войти в центр Кабула после того, как президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Представитель талибов заявил, что приказ был отдан для "предотвращения мародерства после того, как полиция и официальные лица прибегли к бегству".
АФГАНИСТАН, КАБУЛ, БОЕВИК, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ, НАСТУПЛЕНИЕ, Афганистан, США, Таджикистан
2021.08.16 (11)

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