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В Киеве временно прекратят вакцинацию: у Кличко назвали причину (2)

MY.UA 2021.08.16 02:16
15 августа, 23:03 Вакцинация в Киеве 23-24 августа из-за праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины в Киеве прекратят проводить вакцинирование населения от коронавируса COVID-19. Об этом информирует Киевская городская госадминистрация. КГГА уточняет, что 23-24 августа будут закрыты пункты вакцинации в больницах и центр массовой вакцинации в МВЦ. Она рекомендует жителям столицы, которым необходимо сделать вторую прививку
ВАКЦИНАЦИЯ, КИЕВ, ДОЗА, ПРАЗДНОВАНИЕ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ГОДОВЩИНА, Украина, Киев
2021.08.16 (2)

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