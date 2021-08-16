В Киеве временно прекратят вакцинацию: у Кличко назвали причину (2)

MY.UA 2021.08.16 02:16

15 августа, 23:03 Вакцинация в Киеве 23-24 августа из-за праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины в Киеве прекратят проводить вакцинирование населения от коронавируса COVID-19. Об этом информирует Киевская городская госадминистрация. КГГА уточняет, что 23-24 августа будут закрыты пункты вакцинации в больницах и центр массовой вакцинации в МВЦ. Она рекомендует жителям столицы, которым необходимо сделать вторую прививку