Пожар в частном порту в Южном: что горело и сгорело (18)

Одесса News 2021.08.16 08:15

16.08.2021 07:40 Обновлено: 16.08.2021 07:5907:59 15 августа в Южном Одесской области горел частный порт ТИС. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 18 часов 16 минут и три машины с 9 пожарниками от Добровольной пожарной команды ООО "ТИС" сразу же выехали к складу ООО "ТИС-минудобрения".