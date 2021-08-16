Пожар в частном порту в Южном: что горело и сгорело (18)

2021.08.16 (18)2021.08.15 (22) →
- Сегодня ночью в Одессе произошел крупный пожар в павильоне с одеждой и обувью,- ФОТО : 048.ua Одесса 10:01
- Под Одессой произошел сильный пожар на портовых складах : Одесский Курьер 09:49
- Масштабный пожар на территории терминала ТИС: в Одесской области загорелся склад : MY.UA 09:46
- Сегодня 8:59 В Одесской области горел склад частного порта - пожарные спасли 30 тысяч тонн зерна : Таймер Одесса 09:45
- Масштабный пожар на территории терминала ТИС: в Одесской области загорелся склад (фото, видео) : Телеграф.com.ua 09:44
- 16 августа, 09:32 На Черемушках сгорел обувной магазин : Думская.net 09:34
- Под Мелитополем в частном доме загорелась входная дверь и крыша : РИА Мелитополь 09:28
- Под Одессой загорелся терминал "ТИС": выгорели 1 000 квадратных метров : Vgorode.ua 09:17
- В Одессе сгорел магазин "Конфискат": его могли поджечь : Vgorode.ua 09:17
- Горел склад: в Одесской области масштабный пожар тушили 18 машин спасателей : Антикор.com.ua 09:12
- Пожар в Приазовском: Бойцы ГСЧС тушили частный дом : Запорожские вести 09:04
- При пожаре в доме в Оренбуржье погибли трехлетние двойняшки и мужчина : Микола.net 09:04
- В порту ТИС удалось спасти от огня 30 тыс. тонн зерна : Ivasi.news 08:45
- В частном порту под Одессой произошел пожар. Фото : Пушкинская.net 08:25
- Пожар в частном порту в Южном: что горело и сгорело : Одесса News 08:15
- В Одесской области на территории частного порта горел склад площадью 1000 м2 (видео, обновлено) : Одесский Наблюдатель 00:04