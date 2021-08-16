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Пожар в частном порту в Южном: что горело и сгорело

Пожар в частном порту в Южном: что горело и сгорело (18)

Одесса News 2021.08.16 08:15
16.08.2021 07:40 Обновлено: 16.08.2021 07:5907:59 15 августа в Южном Одесской области горел частный порт ТИС. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 18 часов 16 минут и три машины с 9 пожарниками от Добровольной пожарной команды ООО "ТИС" сразу же выехали к складу ООО "ТИС-минудобрения".
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2021.08.16 (18)

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