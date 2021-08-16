Толпы людей и хаос: что происходило в аэропорту Кабула во время эвакуации - видео (85)

Новое Время 2021.08.16 07:46

16 августа, 07:29 Тысячи людей пытались вылететь из Афганистана (Фото: Stringer/Reuters) Тысячи афганцев и иностранных граждан пытались покинуть Афганистан, толпы людей выходили на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Кабула в надежде вылететь из страны. В Сети появились видео, на которых видно, как толпы людей пытаются попасть на борт самолетов. Эвакуироваться пытались также семьи с детьми.