Толпы людей и хаос: что происходило в аэропорту Кабула во время эвакуации - видео (85)

2021.08.16 (85)2021.08.15 (56) →
- Страны ЕС закрывают посольства и эвакуируют дипломатов из Кабула : Kramatorsk.info 14:52
- Исход: В Кабуле афганцы цепляются за взлетающие самолеты и падают вниз : Bigmir)net Новости 14:40
- В аэропорту Кабула в давке и при падении с самолета погибли люди (видео 18+) : АТН 14:31
- В Афганистане остается до 50 украинцев, с эвакуацией могут помочь иностранные партнеры - МИД : DailyUA 14:24
- Афганистан в плену талибов: что ждет захваченную террористами страну : ТСН.ua 14:17
- 16 августа 2021, понедельник, 13:46 В захваченном талибами Афганистане осталось 50 украинцев, - МИД : Українські Новини 14:16
- 14:01, Сегодня Опасность есть и для Украины -генерал-майор СБУ о "Талибане" : Україна24 14:15
- Из столицы Афганистана пытаются вылететь сотни людей, есть первые жертвы. ВИДЕО : Время новостей 14:11
- 16.08.2021 13:57 МИД: 50 украинцев до сих пор остаются в Афганистане : MIGnews.com.ua 14:09
- 10 минут назад Трое афганцев разбились насмерть, пытаясь покинуть Кабул на шасси американского самолета : Дело.ua 13:33
- 16 августа 2021, 13:05 Украина эвакуировала своих граждан из неспокойного Кабула : Dialog.ua 13:33
- США экстренно отправляют военных в Кабул : РИА Мелитополь 13:28
- В аэропорту Кабула люди "оседлали" самолет, чтобы сбежать из охваченного столкновениями Афганистана: есть жертвы : Znaj.ua 13:17
- В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты : Восточный проект 13:17
- Люди цеплялись на самолет и падали с высоты: шокирующее видео из Кабула : Сегодня.ua 13:16
- Афганский излом: к чему приведет победа "Талибана" и причем здесь Украина : Слово і Діло 13:13
- 12:39 16.08.2021 "Талибан" еще с начала 2020 года тайно договаривался с военными Афганистана - WP : Петр и Мазепа 13:11
- Страны ЕС закрывают посольства и эвакуируют дипломатов из Кабула : Українська правда 13:11
- Несколько афганцев разбились, сорвавшись с шасси американского транспортника : НикВести 13:10
- МИД: Украина вывезла из Кабула граждан Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана, среди эвакуированных есть дети : NewsWeek 13:07
- Страны ЕС закрывают посольства и эвакуируют дипломатов из Кабула : УП Європейська правда 13:05
- Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане : РБК-Україна 13:01
- 12:58 / 16.08.2021 В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты (видео) : Багнет 13:01
- Кулеба заявил, что две украинские дипмиссии мониторят ситуацию в Афганистане : 112.ua 13:00
- 16.08.2021 в 12:57 В Кабуле люди залезают на самолеты США и срываются вниз с большой высоты : InfoResist.org 13:00
- США экстренно отправляют военных в Кабул : Версии.com 12:53
- Ольга Шарий: Какой ужасИзвините, где весь... : Голос Правди 12:44
- В Афганистане сняли на видео, как люди падают с переполненного самолета : Realist.online 12:42
- Стало известно о подкупе талибами афганских чиновников : Единая Одесса 12:33
- В Великобритании заявили, что не будут возвращать свои войска в Афганистан : Depo 12:31
- В сети появилось жуткое видео, как люди выпадают из самолета, вылетевшего из Кабула : Depo 12:31
- "Готовы помочь": более 60 стран призвали обеспечить свободную эвакуацию их граждан и местных из Афганистана : 5 Канал 12:31
- СМИ пишут о погибших в аэропорту Кабула: Люди буквально штурмуют самолеты (ФОТО) : Depo 12:31
- Талибы захватили власть в Афганистане: как отреагировала западная пресса : Телеграф.com.ua 12:14
- Эвакуация из Афганистана: украинский самолет вывез из страны 80 человек : Информационное Сопротивление 12:13
- Стрельба в аэропорту Кабула, есть жертвы : Слово і Діло 12:13
- В аэропорту Кабула погибли пять человек : ForUm 12:05
- "Талибан" захватил Афганистан: как мир отреагировал на наступление террористической группировки : ТСН.ua 12:02
- Жертвы в аэропорту Кабула: люди погибли в давке и при падении с самолета : MY.UA 12:01
- Сейчас аэропорт Кабула - одновременно место последней надежды для тысяч людей и место, где лучше не оказываться : Гордон 11:36
- Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане : Взгляд.ua 11:31
- США отправляют в Кабул еще тысячу военных для помощи в эвакуации : РепортерUA 11:12
- Талибы захватили президентский дворец в Афганистане : Николаевский центр журналистских расследований 11:10
- США экстренно отправляют военных в Кабул : NewsMir.info 11:08