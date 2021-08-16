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Фокус: Украина

Толпы людей и хаос: что происходило в аэропорту Кабула во время эвакуации - видео

Толпы людей и хаос: что происходило в аэропорту Кабула во время эвакуации - видео (85)

Новое Время 2021.08.16 07:46
16 августа, 07:29 Тысячи людей пытались вылететь из Афганистана (Фото: Stringer/Reuters) Тысячи афганцев и иностранных граждан пытались покинуть Афганистан, толпы людей выходили на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Кабула в надежде вылететь из страны. В Сети появились видео, на которых видно, как толпы людей пытаются попасть на борт самолетов. Эвакуироваться пытались также семьи с детьми.
АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ЭВАКУАЦИЯ, АФГАНЕЦ, АЭРОПОРТ, ПОСОЛЬСТВО, Талибана, Афганистан, США, Украина, Великобритания, Германия, Италия
2021.08.16 (85)

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