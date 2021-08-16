Талибы гарантировали безопасность: Россия не собирается эвакуировать своих дипломатов из Кабула (2)

Антикор.com.ua 2021.08.15 19:12

Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольства России из столицы Афганистана Кабула на фоне наступления на город боевиков движения "Талибан". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в комментарии "РИА Новости". Кабулов заявил, что эвакуация послов из афганской столицы не готовится и дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".