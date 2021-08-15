Отстал от группы: в Карпатах ищут пропавшего мальчика (Фото) (6)

IPnews 2021.08.15 13:44

15 августа 12:45 2021 Для поисков пропавшего, привлекли почти 200 человек, 20 единиц техники и квадрокоптер. Вчера, 14 августа, в Ивано-Франковской области на горе Говерла, недалеко от поселка Ворохта, во время экскурсии потерялся мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Источник: ГСЧС Украины. Спасатели установили, что группа туристов из 6-ти человека поднимались на гору по зеленому маршруту.