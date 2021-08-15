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Отстал от группы: в Карпатах ищут пропавшего мальчика (Фото)

Отстал от группы: в Карпатах ищут пропавшего мальчика (Фото) (6)

IPnews 2021.08.15 13:44
15 августа 12:45 2021 Для поисков пропавшего, привлекли почти 200 человек, 20 единиц техники и квадрокоптер. Вчера, 14 августа, в Ивано-Франковской области на горе Говерла, недалеко от поселка Ворохта, во время экскурсии потерялся мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Источник: ГСЧС Украины. Спасатели установили, что группа туристов из 6-ти человека поднимались на гору по зеленому маршруту.
ГОВЕРЛА, МАЛЬЧИК, ВОЛОНТЕР, КОЛОМЫЯ, ВОРОХТА, КАРПАТЫ, Стефанцива, Украина, Ивано-Франковск, Ужгород
2021.08.16 (6)

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