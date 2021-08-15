Отстал от группы: в Карпатах ищут пропавшего мальчика (Фото) (6)

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- 15.08.2021 Найден пропавший на Говерле 6-летний мальчик : ОРД-02 01:04
- Карпатское чудо: через 2 дня поисков мальчика, который потерялся по дороге на Говерлу, нашли : Kolobok.ua 00:58
- На Говерле волонтеры нашли потерявшегося ребенка : MY.UA 00:31
- В Карпатах нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился : Лента новостей Днепра 00:21
- 15.08.2021 13:33 На Говерле полиция и волонтеры ищут 6-летнего мальчика: в поисках задействован квадрокоптер и собаки : Весь Харьков 00:10
- Волонтеры разыскали мальчика, потерявшегося на Говерле (фото, видео) : Одесский Наблюдатель 00:04