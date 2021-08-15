СБУ вызывает на опрос Хорошковского и двух Литвинов (1)

Досье 2021.08.15 12:28
15.08.2021 12:22
Служба безопасности Украины 16 августа проведет серию допросов по делу
"Харьковских соглашений" от 21 апреля 2010 о пребывании в Украине
Черноморского флота РФ.
Согласно повесткам на сайте СБУ, в понедельник на допрос вызываются:
-народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Виталий Борт;
-глава СБУ (2010-2013 годы) Валерий Хорошковский;
-председатель Верховной Рады (2008-2012 годы) Владимир Литвин;
ДОПРОС, ЛИТВИН, СОГЛАШЕНИЕ, ИЗМЕНА, ЕФИМЕНКО, ЯРОШЕНКО, Литвин
, Хорошковский
, Лавринович
, Бойко
, Ярошенко
, Ковалев
, Шпенов
, Ефименко
, Калетник
, Борт
, Украина
, Харьков
, Россия
, Крым
, Севастополь