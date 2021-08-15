20 минут назад На Олимпиаде-2024 добавили 4 новых вида спорта, но убрали медальное для Украины карате (2)

Дело.ua 2021.08.15 19:33
Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и
гендерно сбалансированными
Фото: medias.paris2024.org
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе
Олимиады-2024 четыре вида дисциплин.
Среди них брейк-данс, скалолазание, серфинг и скейтбординг, сообщает пресс-
служба МОК.
Указано, что будущие международные соревнования будут более молодежными,
городскими и гендерно сбалансированными.
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