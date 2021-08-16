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Украинский самолет эвакуировал из Афганистана 80 человек

Украинский самолет эвакуировал из Афганистана 80 человек (18)

УП Європейська правда 2021.08.16 08:05
Понедельник, 16 августа 2021, 07:50 Из-за роста насииля из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев. Об этом в Twitter сообщил в ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда". "По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации.
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2021.08.16 (18)

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