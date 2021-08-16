Украинский самолет эвакуировал из Афганистана 80 человек (18)

2021.08.16 (18)2021.08.15 (3) →
- Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек - Зеленский : Подробности.ua 08:11
- Зеленский рассказал об эвакуации украинцев из Кабула (видео) : Фокус 08:05
- Украинский самолет эвакуировал из Афганистана 80 человек : УП Європейська правда 08:05
- Украина эвакуировала из Кабула своих граждан и еще ряда стран. Авиакомпании меняют маршруты, чтобы не летать над Афганистаном : Бабель 07:45
- Украина срочно эвакуировала своих граждан из Афганистана: заявления Зеленского и Кулебы : Апостроф 07:45
- Из Афганистана эвакуировали 80 украинцев : ПрессОрг24 07:42
- Восемь украинцев эвакуированы из Афганистана в числе 80 иностранцев, - Зеленский : Lenta.ua 07:38
- Зеленский сообщил об эвакуации граждан Украины из Афганистана : DsNews 07:34
- Украинский самолет вывез из Кабула 80 человек, включая украинцев : Главное 07:06
- Талибы захватили президентский дворец в Афганистане, Украина эвакуировала своих граждан (ФОТО, ВИДЕО) : NewsMir.info 06:08
- Талибы захватили президентский дворец в Афганистане, Украина эвакуировала своих граждан (ФОТО, ВИДЕО) : Iнше ТВ 06:07
- МИД: Украинский самолет забрал из Афганистана граждан пяти стран : Ukr-Today.com 05:50
- Украина эвакуировала из Афганистана граждан пяти стран - Кулеба : ТСН.ua 04:47
- МИД: Украинский самолет забрал из Афганистана граждан пяти стран : Bigmir)net Новости 04:40
- МИД: Украинский самолет забрал из Афганистана граждан пяти стран : MY.UA 04:31
- Из Афганистана эвакуировали 80 украинцев : DailyUA 04:24
- Из Афганистана эвакуировали 80 украинцев : Українські національні новини 04:17