Сборную Украины возглавит чемпион мира. Журналисты узнали имя нового наставника главной футбольной команды (1)

Страна.ua 2021.08.15 20:31

Илья Кравцов 20:23, сегодня По данным журналистов, 17 августа Александра Петракова утвердят в качестве наставника футбольной сборной Украины. Фото: youtube.com Новым наставником футбольной сборной Украины станет 64-летний Александр Петраков, под руководством которого юношеская сборная страны выиграла чемпионат мира-2019. Такое решение должны утвердить во вторник, 17 августа, на исполкоме УАФ (бывш.