Сборную Украины возглавит чемпион мира. Журналисты узнали имя нового наставника главной футбольной команды (1)

Страна.ua 2021.08.15 20:31
Илья Кравцов 20:23, сегодня
По данным журналистов, 17 августа Александра Петракова утвердят в качестве
наставника футбольной сборной Украины. Фото: youtube.com
Новым наставником футбольной сборной Украины станет 64-летний Александр
Петраков, под руководством которого юношеская сборная страны выиграла
чемпионат мира-2019.
Такое решение должны утвердить во вторник, 17 августа, на исполкоме УАФ
(бывш.
СБОРНАЯ, УКРАИНА, ТРЕНЕР, АННЕНКОВ, ИСПОЛКОМ, МАУРО, Петраков
, Шевченко
, Анненков
, Ребров
, Украина
, Казахстан
, ОАЭ