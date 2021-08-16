В Одесской области обнаружили новую партию кокаина стоимостью 10 млн долларов (59)

2021.08.16 (59)2021.08.15 (9) →
- Сегодня 13:56 В порту Южного изъяли ещё 60 кило кокаина : Таймер Одесса 14:45
- В порту "Южный" в контейнерах с бананами обнаружили партию кокаина : Hubs 14:41
- В порту Одессы обнаружили 60 кг наркотиков, спрятанных в коробках с бананами : From-UA.com 14:35
- 20 минут назад В порту "Южный" среди бананов нашли еще одну партию 60 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО) : Дело.ua 14:33
- В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн. долларов США : Рупор Одессы 14:32
- В Одессе СБУ накрыла груз бананов с кокаином на 10 млн долларов : APnews.com.ua 14:31
- "Деготь" не спас: в порту под Одессой обнаружили 60 кг кокаина (фото, видео) : УСИ Одесса 14:23
- В Одессе в контейнере с бананами снова нашли кокаин на 10 миллионов долларов : Перший Незалежний 14:18
- В порту "Южный" второй раз за неделю СБУ и полиция выявили новые попытки итальянской мафии перенаправить кокаин в ЕС : Преступности.нет 14:18
- В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг наркотиков : Бессарабiя.UA 14:17
- 16.08.2021 14:00 В контейнере с эквадорскими бананами в порту "Южный" обнаружили 60 килограммов кокаина на 10 миллионов долларов (фото, видео) : Одессит.ua 14:14
- В Одесском порту обнаружили почти 60 кг кокаина : Слово і Діло 14:13
- Бананы с сюрпризом: в порту Одесской области обнаружили 60 кило кокаина : Топор 14:13
- Одесские правоохранители в бананах нашли партию кокаина на 10 миллионов гривен : Лента новостей Одессы 14:13
- Под Одессой "накрыли" очередную крупную партию кокаина: и снова в бананах : Одесса-Медиа 14:13
- В порту "Южный" в контейнерах с бананами обнаружили партию кокаина : Нова Влада 14:10
- В порту "Южный" второй раз за неделю СБУ и полиция выявили попытку итальянской мафии перенаправить кокаин в ЕС : Николаевский центр журналистских расследований 14:10
- В Одесском порту с бананами нашли наркотики на 10 миллионов долларов : Аргументы и Факты Украина 14:10
- В порту Одессы в контейнерах с бананами обнаружили очередную партию кокаина на 10 млн долларов : NewsWeek 14:07
- В Одесской области обнаружили новую партию кокаина стоимостью 10 млн долларов : УП: Економічна правда 14:04
- Одесские правоохранители в бананах нашли партию кокаина на 10 миллионов гривен, - ФОТО : 048.ua Одесса 14:01
- Контрабанда кокаина на 10 миллионов долларов: СБУ заблокировала партию наркотиков в ЕС (Видео) : ASPInews 14:01
- В Одесской области снова перехватили крупную партию наркотиков : Одесский Курьер 13:49
- 16 августа, 2021, 13:40 В Одесской области в порту "Южный" обнаружили контрабанду кокаина стоимостью $10 миллионов : Zik 13:47
- 16.08.2021 :: 12:49 В порты "Пивденный" снова обнаружили кокаин в контейнере с эквадорскими бананами : Транспортный бизнес 13:43
- В порту Одессы в контейнерах с бананами обнаружили очередную партию кокаина на 10 млн долларов : ПрессОрг24 13:42
- В порту Одесской области обнаружили партию наркотиков на $10 млн : RegioNews 13:42
- 13:12 16/08/2021 В Украины прибыли бананы с кокаином на 10 миллионов долларов (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 13:37
- Перехватили вторую партию кокаина от итальянской мафии : Gazeta.ua 13:36
- В порту Южный на контейнеровозе из Эквадора выявили партию кокаина на $10 млн : Шиповник.ua 13:35
- В Одесском порту в контейнере с бананами обнаружили почти 60 кг кокаина : РБК-Україна 13:31
- В порту под Одессой задержали партию кокаина стоимостью 10 млн. долларов (фоторепортаж) : Odessit.in.ua 13:30
- Итальянская мафия снова пыталась ввезти в Украину кокаин в контейнерах с эквадорскими бананами, - СБУ : 112.ua 13:30
- Кокаин на 10 млн долл. "вынюхали" в одесском порту (ФОТО) : Ракурс 13:25
- В порту Одессы в контейнерах с бананами обнаружили очередную партию кокаина на 10 млн долларов : DailyUA 13:24
- В порту "Южный" выявили многомиллионную партию кокаина : Капитал 13:20
- В порту Одессы в контейнерах с бананами обнаружили очередную партию кокаина на 10 млн долларов : Українські національні новини 13:17
- В Украину прибыли бананы с кокаином на $10 миллионов (видео) : УНИАН 13:17
- В Одесской области снова обнаружили кокаин в контейнере с эквадорскими бананами : MY.UA 13:16
- 16 августа 2021, понедельник, 12:57 Правоохранители выявили контрабанду кокаина на 10 млн долларов с грузом бананов в порту "Южный" : Українські Новини 13:15
- В Одесском порту изъяли 50 кг кокаина : Bigmir)net Новости 13:10
- В Одесской области снова обнаружили кокаин в контейнере с эквадорскими бананами : NewsMir.info 13:08
- 16 августа, 12:39 В Одесской области снова пресекли крупную контрабанду кокаина: наркотики нашли в контейнере с бананами : Думская.net 13:04
- В Одессе перехватили партию кокаина на $10 млн : Новое Время 13:01
- В порту под Одессой нашли 60 кг кокаина в контейнере с бананами. Видео : Obozrevatel 13:01