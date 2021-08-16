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Фокус: Украина

В Одесской области обнаружили новую партию кокаина стоимостью 10 млн долларов

В Одесской области обнаружили новую партию кокаина стоимостью 10 млн долларов (59)

УП: Економічна правда 2021.08.16 14:04
Понедельник, 16 августа 2021, 13:31 Прокуроры Одесской областной прокуратуры обнаружили в порту "Южный" очередную контрабанду кокаина, который везли в бананах из Эквадора - его стоимость оценили в 10 млн долларов. Об этом сообщает Офис генпрокурора. Партия прибыла из Республики Эквадор через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических полостях морских рефрижераторов с грузом бананов в 50 брикетах.
КОКАИН, БАНАН, КОНТЕЙНЕР, НАРКОТИК, ПОРТ, ЭКВАДОР, Одесса, Украина, Румыния, Албания, США
2021.08.16 (59)

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